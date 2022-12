Primo premio - categoria Miglior evento tematico - nelle Migliori Iniziative del European Cooperation Day

(Favignana, 16 Dic 22) Un bel riconoscimento per l'Area Marina Protetta ed il Comune di Favignana - Isole Egadi: l'evento "Un Mediterraneo di Pace e Cooperazione" organizzato per il Progetto AMPPA e per il progetto MED Dé Co U Plages Project, ha vinto il primo premio per la categoria Miglior evento tematico nell'ambito delle Migliori Iniziative del European Cooperation Day !!!

Grazie a tutti i Partner che hanno reso incredibile e unico questo evento!