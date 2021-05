Punta Campanella, ecco i nuovi volontari internazionali

Resteranno 9 mesi a Massa Lubrense tra studio e azioni di campo con l'Area Marina Protetta

(Massa Lubrense, 28 Mag 21) Da tutta Europa, ma anche dal nord Africa, fino a Massa Lubrense. Sono i nuovi volontari del Project Mare, giunto alla nona edizione. I ragazzi resteranno in penisola sorrentina per 9 mesi. Dopo una fase iniziale di studio e conoscenza del territorio e della biodiversità marina, coadiuveranno lo staff dell'Area Marina Protetta Punta Campanella in diverse attività: dalla pulizia di spiagge e del mare, al monitoraggio della Baia di Ieranto e dei nidi di Caretta caretta lungo le spiagge del Cilento. Il Project Mare, coordinato a Punta Campanella da Domenico Sgambati, è una sorta di Erasmus del mare. Il gruppo di volontari fa parte di un progetto europeo realizzato nell'ambito del programma ESC (European Solidarity Corps) e gestito in Italia dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. I ragazzi hanno l'opportunità di conoscere da vicino la biodiversità marina, la gestione e le azioni di un Parco marino, attraverso, inoltre, un importante scambio culturale con il territorio. In questi anni il numero dei volontari è stato in costante aumento: dai 6 dei primi anni ai 27 di quest'anno in cui sono stati coinvolti anche altri Parchi campani con diversi progetti : l'Amp Regno di Nettuno a Ischia e il Parco sommerso di Gaiola a Napoli. Nel prossimo futuro il progetto sarà operativo anche nel Parco Nazionale del Cilento. I ragazzi, provenienti da Tunisia, Spagna, Francia, Lettonia e Portogallo, sono già operativi in queste prime settimane. Dopo una serie di lezioni teoriche e formative, sono partite le attività sul campo: prime operazioni di pulizia e dalla prossima settimana nella Baia di Ieranto per monitorare la biodiversità e l'accesso delle imbarcazioni.