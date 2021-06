Un docufilm su tartarughe, inquinamento e golfo di Napoli

In uscita oggi la pellicola realizzata dal regista Iacopo Patierno. Nel film alcune scene con l'Amp Punta Campanella che ha patrocinato l'opera.

(Massa Lubrense, 08 Giu 21) Un docufilm che parla di mare, inquinamento, tartarughe, del golfo di Napoli e di tre uomini che vivono a contatto con la natura tra Castellammare di Stabia, il fiume Sarno e Massa Lubrense

Si chiama "Man Kind Man" ed è stato realizzato da Iacopo Patierno, giovane regista originario di Vico Equense. L' Area Marina Protetta Punta Campanella ha patrocinato la realizzazione dell'opera cinematografica ed è presente in alcune scene, come quella di un salvataggio di una tartaruga ad opera dello staff del Parco.

Il film sarà trasmesso in anteprima mondiale a partire da oggi, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, e fino all' 11 giugno per il concorso Italiano del Biografilm Festival al seguente link​ https://www.mymovies.it/ondemand/biografilm/movie/8101-man-kind-man/

Prevista una una proiezione anche in sala, l'8 giugno alle ore 18:30, presso il​ Pop Up Cinema Medica Palace a Bologna, con la presenza del regista.

Il film comincia con due tartarughe marine Caretta Caretta, ritrovate spiaggiate nel litorale laziale,​ trasportate d'urgenza presso il Centro Tartarughe marine di Portici della Stazione zoologica Anton Dohrn. Mentre le due tartarughe vengono curate, Luca raccoglie sabbia nel golfo di Napoli e cerca di pulirla dalla terra lasciata da una gara di motocross. La sabbia è la materia con cui realizza i suoi quadri. Una pagaia entra nelle acque cristalline del fiume Sarno: è Aniello che spinge il suo kayak verso i primi scarichi abusivi. Franco contempla il mare e raccoglie due petali di plastica trovati in spiaggia.

Un film fa non perdere. Un intreccio di storie, di ambienti naturali, di uomini e di animali, di inquinamento e impatto antropico, di passione per il mare.

"Man Kind Man" è prodotto da Jacopo Fo Srl, in collaborazione con Rai Cinema, Fondazione Film Commission Campania, con il contributo di Regione Campania e con il patrocinio di Stazione Zoologica Anton Dohrn, Area Marina Protetta Punta Campanella, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Ente Nazionale Protezione Animali.

Per vedere il film: https://www.mymovies.it/ondemand/biografilm/movie/8101-man-kind-man/

Per maggiori info sul film, dossier e poster,​ la pagina ufficiale​ www.iacopopatierno.com/man-kind-man

Link video trailer film: https://vimeo.com/355995647