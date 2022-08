Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano

(Ventotene, 02 Ago 22) L'area marina protetta per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e operatori mette a disponibile sugli store Android e Apple la nuova app "BlueDiscovery", scaricabile su dispositivi mobili: consentirà di chiedere e ottenere autorizzazioni da remoto semplificando dunque le modalità di richiesta per alcune delle attività consentite nelle varie zone dell'area marina protetta, previo pagamento online dei diritti di segreteria.La App fornirà inoltre al visitatore in maniera semplice e veloce tutte le informazioni sulle diverse zone dell'AMP e sui punti di interesse e consentirà di integragire fornendo in tempo reale segnalazioni ed avvistamenti.Disponibile per dispositivi Android ed Apple ai seguenti link: Google/Apple).https://play.google.com/store/apps/details... https://apps.apple.com/cy/app/bluediscovery/id1576167757