Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano

(Ventotene, 08 Mar 23) L'area marina protetta delle Isole di Ventotene e S.Stefano per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e degli operatori, mette a disposizione sugli store Android e Apple la app "BlueDiscovery", scaricabile su dispositivi mobile che consentirà di chiedere e ottenere autorizzazioni da remoto per alcune le attività consentite nelle varie zone dell'area marina protetta, previo pagamento online dei diritti di segreteria.

L'App fornirà inoltre al visitatore in maniera semplice e veloce tutte le informazioni, le raccomandazioni e le regole da seguire durante la sua visita all'area marina protetta.