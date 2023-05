Riserva Naturale Orientata Onferno

Mostra alle Grotte di Onferno

Da Giovedì 1 a Venerdì 30 Giugno 2023

Presso il Centro Visite della Riserva Naturale di Onferno è allestita e liberamente visitabile la mostra "La Scuola in Natura", che racconta il percorso e le emozioni del progetto di sistema regionale che ha visto coinvolto tra gli altri anche il CEAS Scuola Parchi Romagna. Il Polo Didattico di Onferno ha infatti in questi anni potuto realizzare nella Valle del Conca molte attività gratuite focalizzate sull'educazione all'aria aperta dedicate ai bambini, agli insegnanti e anche alle famiglie.

La mostra rimarrà allestita per tutto il mese di Giugno ed è visitabile negli orari di apertura del Centro Visite, in Via Provinciale Onferno 50 - loc. Castello di Onferno, Gemmano (Rn)



Informazioni e orari: www.onferno.itcell 389.199.1683 / onferno@nottola.org