Escursione alla foresta fossile del Torrente Stura di Lanzo.

Domenica 10 Aprile 2022 dalle 15:00 alle 17:00

Una gradevole passeggiata nel bosco porterà a raggiungere il sito paleontologico della Foresta Fossile della Stura di Lanzo.

Le acque del torrente hanno eroso i sedimenti e portato alla luce interessanti resti fossili di un'antica foresta: ceppi di Glyptostrobus risalenti a più di 2,5 milioni di anni fa.

Questo paesaggio è in continua evoluzione e si potrà vedere come si trasforma: le acque, infatti, erodono l'alveo portando alla luce testimonianze di un antico passato con terreni e vegetazione diversi dagli attuali, che si erano formati in un clima tropicale.

Sarà, inoltre, possibile osservare l'antico bosco ripariale con le sue specie vegetative per poi andare alla ricerca delle "risorgive" e delle zone umide che conservano interessanti ecosistemi.

Descrizione percorso: L'escursione dalla Chiesetta si dirigerà, lungo una carrareccia, al primo punto di visita per osservare le "risorgive" della falda acquifera superficiale. Nel tragitto si osserveranno i resti di un antico ponte. Si arriverà quindi lungo la Stura di Lanzo dove si potrà notare, oltre alle diverse tipologie di rocce il primo affioramento del Villafranchiano, portato alla luce dall'erosione fluviale, gli strati di argille e conglomerati, ma soprattutto lo strato fossile di materiale organico vegetale. Al terzo punto di osservazione si potranno "toccare con mano" i resti fossilizzati dei ceppi di Glyptostrobus risalenti a più di 2.5 mln di anni fa, grazie al lavoro di erosione della Stura.

Una passeggiata adatta a tutti. Consigliate calzature adeguate. Consigliata dagli 8 anni in poi.

Costi: 13 euro ad adulto - 10 euro a bambino fino a 10 anni

Accessibile secondo la disabilità

Prenotazione obbligatoria: www.arnicatorino.it/le-nostre-proposte/

Per informazioni: Punto informativo Parchi Reali - 011/4993381 - info@parcomandria.it