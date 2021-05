Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera

La Rupe di Campotrera: uno scrigno di orchidee

Domenica 16 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 13:00

Esploreremo la Riserva Naturale di Campotrera sulle lave giurassiche, alla scoperta di animali e piante, ed in particolare delle orchidee selvatiche in fioritura in questo periodo.

Percorso: con leggero dislivello su stradine campestri e sentieri, con brevi tratti asfaltati.

Ritrovo: ore 9:00 nel Parcheggio della Torre di Rossenella, località Rossena, Canossa. Rientro entro le 13.00.

Info e prenotazione obbligatoria: A causa dell'emergenza Covid-19, per lo svolgimento in sicurezza della passeggiata l'evento sarà a numero chiuso e su prenotazione. L'iscrizione obbligatoria dovrà essere effettuata presso CEAS Rete Reggiana, tramite mail info@incia.coop o al numero cell. 348 7915178.

Inoltre al punto di ritrovo occorrerà presentare l'autocertificazione Covi-19 compilata scaricabile dal sito del Comune di Canossa.