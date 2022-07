Venerdì 15 Luglio 2022 dalle 20:30 alle 23:00

Serate dedicate a conoscere straordinari predatori della notte: i chirotteri. In compagnia di un esperto scopriremo le abitudini e l'utilità di questi mammiferi e sfateremo le leggende e i miti negativi legati al loro mondo. Dopo una breve introduzione partiremo per la passeggiata sotto le stelle con un bat-detector, strumentazione che ci permetterà di ascoltare i "suoni" che usano queste affascinanti creature per orientarsi e cacciare nel buio.

Ritrovo: ore 20:30 Parcheggio delle Salse

Info: tel. 0522 343238 – 342 8677118

Prenotazione obbligatoria on line https://bit.ly/prenota-alle-salse attendere conferma di disponibilità.

Note: si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da camminata e torcia.