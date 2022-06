Martedì 28 Giugno 2022

Esperti entomologi ci accompagneranno per farci scoprire il fantastico mondo degli insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla Terra.

Rassegna realizzata in collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali

Ore 17:00 Scienza è Sapienza: Insetti

I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni

Ritrovo: Centro Visita Via Sassomassiccio 21

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente Michela 333 2710068

Ore 21:00 La notte delle falene

Al calar della sera e con l'ausilio di una particolare attrezzatura attireremo in particolare le falene per illustrarne le caratteristiche, la biologia e per fornire consigli su come realizzare macrofotografie.

Ritrovo: parcheggio Via Sassomassiccio km 1

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente Michela 333 2710068

Note: attività per famiglie