Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa

Iniziativa di pulizia del Parco

Mercoledì 28 Ottobre 2020

(Nazzano, 01 Ott 20) Insieme al comune di Montopoli Sabina, con la collaborazione di Italia Nostra e di Legambiente, grazie al lavoro dei volontari che hanno risposto al nostro appello oggi abbiamo completamente ripulito l'area di Granica, in particolare il parcheggio vicino al ponte, e bonificato numerose microdiscariche nei pressi del Farfa. Un immenso grazie a tutti coloro che hanno partecipato, nonostante il rischio di pioggia, in particolare al gruppo di volontari che dopo aver bonificato, lavorando per molti mesi, le Gole del Farfa, invase dai rifiuti tracimati dalla vecchia discarica comunale di Castelnuovo, continuano ad assicurare la loro collaborazione ad ogni iniziativa per la salvaguardia di questo prezioso ecosistema.