Area Marina Protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine

(Palermo, 26 Feb 25) Con il decreto n.18/2025 del 19 febbraio 2025, la Capitaneria di Porto di Palermo, nella qualità di Ente Gestore, ha approvato il Disciplinare Provvisorio per l'annualità 2025 contenente ulteriori specifiche sulle modalità di accesso alle attività consentite nella Area Marina Protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine.



Trattasi di un provvedimento regolamentare, a carattere provvisorio, nelle more dell'emanazione del definitivo Regolamento di esecuzione ed organizzazione, che integra le disposizioni del Decreto istitutivo, dettando norme di dettaglio per lo svolgimento delle attività marittime all'interno di uno specchio acqueo di elevato pregio ambientale per il quale il legislatore ha posto un particolare regime di tutela.



Il provvedimento ricalca i medesimi contenuti del disciplinare dell'anno 2024, in forza del preventivo nulla osta ricevuto dal superiore Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Sono state pertanto disciplinate le attività subacquee, consentite solo presso siti di immersione dedicati e confermati i requisiti di accesso e le condizioni di esercizio per le visite guidate subacquee a cura dei Centri Diving che intendano operare all'interno della A.M.P.



E' stata prevista la collocazione di 7 campi boe per l'ormeggio dei natanti che saranno installati nella stagione estiva.



Si ricorda che la Capitaneria di Porto di Palermo è stata designata soggetto gestore pro-tempore dell'Area Marina Protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine con Decreto n.17527 del 19 luglio 2019, nelle more dell'individuazione di un nuovo soggetto delegato alla gestione.



Più in generale, il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge una quotidiana azione di vigilanza degli ambienti marini e costieri, operando in regime di dipendenza funzionale dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Maggiori informazioni alla pagina Normativa