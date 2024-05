(Ischia, 27 Mag 24) Avete mai sognato di incontrare le sirene? Forse non canteranno proprio come quelle della celebre Odissea, ma le melodie delle berte maggiori - uccelli marini con una apertura alare di un metro e mezzo, vere e proprie icone del Mediterraneo - hanno davvero ispirato il mito senza tempo delle sirene.Abili planatori, capaci di sfruttare le correnti d'aria per sorvolare il mare per ore con un dispendio minimo di energie, le abbiamo incontrate - con Davide Zeccolella e Vincenzo Cavaliere - nel corso del monitoraggio dell'avifauna dell'area marina protetta, in questi giorni. Nonostante non nidifichino nel Regno di Nettuno, le berte maggiori amano foraggiarsi intorno alle nostre isole: con un pizzico di fortuna, è dunque possibile avvistarle durante una gita in barca, o dal traghetto o dall'aliscafo. E sono indicatori dello stato di salute del nostro mare: buon segno, quindi!