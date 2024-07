(Ischia, 03 Lug 24) Eccolo, finalmente! Arriva sui litorali della nostra area marina protetta il primo nido stagionale di Caretta caretta. Una tartaruga marina ha deposto all'alba di stamattina a Forio, sulla spiaggia dell'Impiccato, località Chiaia.



- L'area è stata delimitata dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, intervenuto con il coordinamento del tenente di vascello Antonio Magi, e dallo staff dell'area marina protetta. Sul posto anche un team del Turtle Point della Stazione zoologia Anton Dohrn di Portici. A segnalare l'episodio, alcuni operatori ecologici.

- L'ultimo nido segnalato a Ischia risale all'estate del 2022, quando una tartaruga aveva deposto nella baia di San Montano.

"Un'ottima notizia per la biodiversità del nostro mare, che premia anche il lavoro di monitoraggio della nostra area marina protetta e che ci aiuterà senz'altro, attraverso la divulgazione di uno spettacolo della natura, a tutelare la bellezza delle nostre coste e del nostro mare", dice Antonino Miccio, direttore del Regno di Nettuno. "Non marginale la circostanza che a segnalarci la deposizione siano stati dei cittadini isolani. – aggiunge – Vuol dire che la sensibilità verso la natura è in crescita".



- La schiusa delle uova dovrebbe avvenire in un periodo compreso tra i 45 e i 60 giorni dalla deposizione: sul nido, cui potrebbero seguirne altri, vigileranno volontari ed esperti, nell'ambito del progetto europeo Life Turtlenest , coordinato da Legambiente con la partecipazione di Stazione Zoologica Anton Dohrn e Regione Campania e nato per creare una rete internazionale destinata alla tutela dei nidi di Caretta caretta sulle coste mediterranee di Italia, Spagna e Francia.

- Con quello di Ischia salgono a 37 i nidi stagionali lungo le coste della Campania, secondo i dati di Tartarughe Marine in Campania.