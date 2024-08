(Ischia, 06 Ago 24) Stamattina, insieme con Fulvio Maffucci del Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn e davanti a una folta platea di bagnanti curiosi, abbiamo operato le procedure di apertura del nido di Caretta caretta di Casamicciola, non essendo state registrate nuove nascite nelle ultime notti.

Abbiamo così proceduto al conteggio delle uova e possiamo dire che il nido - che era un nido non segnalato, per giunta in una spiaggia molto affollata e antropizzata - ha registrato un'ottima percentuale di schiusa.

E non finisce qui: insieme con le nostre infaticabili volontarie, abbiamo dato il benvenuto all'ultima ritardataria tra le tartarughine, che abbiamo battezzato Lazzarella.

Se l'era presa, diciamo così, un po' comoda.

Grazie al Bagno Franco per la collaborazione e a quanti hanno contribuito, anche semplicemente con atteggiamenti consoni e rispettosi dell'ambiente. La strada è quella giusta.

Ora, a meno di sorprese, ci avviciniamo alla schiusa del nido di Forio. Siete pronti?