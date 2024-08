(Forio, 27 Ago 24) Condividiamo il bellissimo video di Domenico Bizzarro che racconta l'emozionante notte delle tartarughine di Forio.



Le piccole Caretta caretta foriane - dopo essere state attese con non poca trepidazione - sono emerse in un susseguirsi frenetico, con brevissimi attimi di pausa fra un gruppo e l'altro, in numero considerevole (ben 87 nate fra le 2 e le 6 del mattino) alla presenza di un folto gruppo di persone accorse.

Come prevede il protocollo, valutando le condizioni per il rilascio in mare in sicurezza, le piccoline sono state trasportate presso la spiaggia di San Montano, nel Comune di Lacco Ameno, ritenuta più idonea.

Durante il rilascio delle 87 piccoline sono emerse altre 2 tartarughine che, invece, sono state rilasciate lí alla spiaggia dell'impiccato dato che intanto albeggiava e le luci della strada e delle abitazioni/attività lungo la costa erano meno impattanti.