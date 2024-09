(Ischia, 31 Ago 24) Questa sera intorno alle 18,30 ci è stato segnalato il rinvenimento di alcune uova di tartaruga alla spiaggia di Cava dell'Isola.

Ringraziamo chi ha avuto la sensibilità di bloccare il bambino che ci stava giocando ed ha avvisato la Capitaneria e le Guardie Zoofile che ci hanno prontamente chiamati.

Verificato che si trattava effettivamente di uova di Caretta caretta (che saranno analizzate nei prossimi giorni) abbiamo provveduto ad effettuare una prima ricerca del nido seguendo le indicazioni della Stazione Zoologica Anton Dohrn ma purtroppo le informazioni sommarie in nostro possesso e l'incertezza dell'area, delimitata momentaneamente da canne, non ha reso agevole l'attività. Alle 21,00 ci siamo dovuti arrendere ma nei prossimi giorni, con il supporto degli esperti, riproveremo.

Chiediamo ai frequentatori abituali della spiaggia di non spostare le canne di delimitazione e di non provare a scavare nei pressi dell'area. Ricordiamo che la Caretta caretta è una specie protetta e che qualsiasi manipolazione del nido è un reato.

Per segnalazioni siamo sempre reperibili al numero 3384077563.