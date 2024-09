(Ischia, 01 Set 24) Terminate le analisi sui campioni prelevati dal personale della Stazione Zoologica Anton Dohrn che nella giornata di ieri, insieme ai nostri volontari, hanno individuato il nido trovandolo purtroppo in pessime condizioni.

Rinvenute poco meno di 50 uova che non hanno raggiunto la maturazione a causa, molto probabilmente, della perturbazione meteo di dopo Ferragosto.

Resta l'amarezza per non aver potuto mettere in sicurezza per tempo il nido in quanto non censito e cogliamo l'occasione per ricordare a tutti quanto sia importante segnalare eventuali tracce o tartarughe in deposizione!

Censire un nido è l'unico strumento che abbiamo per poter garantire la sopravvivenza alle piccoline, proteggendo il nido prima della schiusa ed assicurandole al mare dopo la nascita.