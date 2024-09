Ancora tartarughine!

(Ischia, 02 Set 24) Stavolta vi diamo una nuova, bellissima notizia: 24 tartarughine sono venute alla luce a Forio, sulla spiaggia di Cava dell'Isola, da un nido non segnalato e posizionato poco distante da dove era stato rinvenuto il nido degli scorsi giorni. Ringraziamo Domenico Iacono, tra i primi a intervenire insieme a Aniello Zabatta e Ramona Polito, assicurando alle neonate un percorso in sicurezza verso il mare, cosí come appreso dalle informazioni da noi fornite durante le precedenti esperienze. Grazie alla segnalazione di Lucia Cigliano il nostro staff, in coordinamento con Stazione Zoologica Anton Dohrn, ha raggiunto prontamente l'arenile e provvederà a delimitare e segnalare l'area: vi terremo informati!

Maggiori informazioni