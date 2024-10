Comunità resilienti di terra e di mare

(Forio, 03 Ott 24)





3-4 ottobre Ischia - Comune di Forio

Villa La Colombaia di Luchino Visconti



Unisciti a noi per due giorni immersivi dedicati all'educazione ambientale e alla sostenibilità!



Un'opportunità unica per:

- Condividere esperienze

- Confrontarsi su nuove sfide

- Contribuire alla costruzione di una rete più forte!



Insieme possiamo fare la differenza. Non mancare!

maggiori informazioni

Per info e iscrizioni:

WhatsApp 392 614 3113

Mail: segreteria@weecnetwork.it