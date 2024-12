(Forio, 17 Dic 24) Sabato scorso nella sala consiliare del Comune di Casamicciola Terme abbiamo dialogato con i pescatori di Ischia e Procida, nell'ambito delle attività del progetto Life Dream: tra le principali novità, ce n'è una che ci emoziona. Nel 2025 stoccheranno in appositi sacchi la plastica accidentalmente intrappolata nelle reti da pesca e la conferiranno nell'area portuale di Casamicciola, dove sarà riciclata in carburante biodiesel attraverso una macchina innovativa, installata in loco grazie proprio al progetto Life Dream.

Grazie di cuore a tutti gli intevenuti, in particolare al comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia Antonio Magi, alla direttrice di Federpesca Francesca Biondo, ai rappresentanti di Isnar-Cnr - che hanno lavorato al prototipo del dispositivo – Stefania Valentini (Net European Consulting) e a Simonetta Fraschetti, docente di Biologia all'università Federico II di Napoli.