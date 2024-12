(Forio, 17 Dic 24) Contemperare le esigenze economiche del territorio, dalla pesca al turismo, con l'inderogabile necessità di tutelare la biodiversità: la nostra area marina protetta si è confrontata con gli operatori in una intensa mattinata di dialogo, inserita nell'ambito dei progetti LifeDream e Life SeaNet



Alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti, dopo i saluti dei consiglieri Davide Laezza e Marianna Lamonica e dei comandanti della guardia costiera di Ischia, Antonio Magi, e di Procida, Vito Andrea Siciliano, ci siamo confrontati con portatori d'interesse, pescatori in primis. In un incontro moderato da Pasquale Raicaldo, sono intervenuti il nostro direttore Antonino Miccio, Claudia Scianna (Stazione Zoologica Anton Dohrn) e Fulvio Giugliano (Coldiretti Campania).

Molto interessante la tavola rotonda di discussione sulle tematiche, con la partecipazione di Antonio Nicoletti (responsabile aree protette Legambiente), Giuseppe Luzzi (direttore Parco Nazionale Appennino Lucano), dei sindaci del Comune di Pollica, del Comune di Maratea e del Comune di Lacco Ameno e di una nutrita rappresentanza dei pescatori.



"Sempre più la aree protette, come ha dimostrato il dialogo costruttivo con gli operatori della pesca artigianale, vengono percepite come opportunità per valorizzare e salvaguardare i territori, e non più come fonte di restrizioni mal digerite dal territorio", ha concluso il direttore del Regno di Nettuno, Antonino Miccio.