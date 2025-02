laboratorio sul campo: tra interpretazione e bagno di foresta

(Forio, 31 Gen 25) Nel nostro mondo sempre più veloce e complicato si sente un gran bisogno di relax in natura. I parchi, le riserve, le aree marine protette sono il luogo privilegiato per "staccare la spina". L'interpretazione ambientale e culturale (Heritage interpretation) e il Bagno di foresta (Forest bathing e Forest therapy) sono tra le migliori tecniche attuali per favorire la comprensione dell'ambiente naturale e il rilassamento della gente all'aria aperta.

Su questi temi, il 27 e 28 febbraio 2025, ci sarà uno specifico laboratorio didattico all'aria aperta. A Ischia, nello scenario mediterraneo dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", CulturaNatura e FTHub (attiva in 70 Paesi del mondo) organizzano un corso per guide, accompagnatori, esperti dell'accoglienza, docenti e amanti della natura e del territorio.

Il laboratorio sul campo è preceduto da due webinar online di 2 ore ciascuno, il 10 e 11 febbraio 2025, dalle 18 alle 20.

Il corso è promosso dalla nostra Area Marina Protetta, con il patrocinio e la collaborazione di Federparchi Europarc Italia di Aidap, l'associazione dei direttori e funzionari delle naturali aree protette.



Per info e adesioni: info@culturanatura.it - 3356471440.

Il corso sarà realizzato, sia online sia in presenza, da Nino Martino e Manuela Renzi.