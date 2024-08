(Pineto-Silvi, 20 Ago 24) A due anni dal primo nido di Caretta caretta sulla spiaggia dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in collaborazione con il Centro Studi Cetacei e il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, è stata organizzata una festa con attività dedicate ai delfini, con il progetto Life Delfi finanziato con fondi della Comunità Europea, e alle tartarughe con il rilascio di Flavia, una Caretta caretta riabilitata dal personale del Centro Studi Cetacei all'interno dell'Ospedale delle Tartarughe di Pescara, il CRTM 'Luigi Cagnolaro'. L'iniziativa è in programma per il 23 agosto 2024 dalle 9 alle 12.

Nel dettaglio all'interno della Torre verrà proiettato in continuo il documentario LIFE Delfi, con la voce di Barbascura X a raccontare le azioni di salvaguardia dei delfini partendo dalle splendide immagini girate nelle aree di Progetto. Contemporaneamente, nell'Info Point in spiaggia, il Centro Studi Cetacei e il personale dell'AMP forniranno tutte le informazioni sul progetto e inviteranno i partecipanti a collaborare all'avvistamento di delfini tramite l'app Marine Ranger. Dalle 9,30 sarà possibile incontrare dal vivo la tartaruga Flavia e un'ora dopo si procederà al suo rilascio a circa tre miglia dalla costa. Verrà trasportata sul gommone della Capitaneria di Porto di Silvi per riportarla nel suo mare, i partecipanti potranno accompagnarla fino all'imbarco.

"Questo appuntamento - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - a due anni dal primo nido di Caretta Caretta è stato organizzato per sensibilizzare ulteriormente sulla tutela e il benessere delle tartarughe e dei delfini. Assistere a un rilascio in mare è sempre molto emozionante e invito tutti gli interessati a partecipare. Inoltre divulgheremo le tante attività che stiamo portando avanti con il progetto LIFE Delfi. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, collaboreranno alla riuscita di questa mattinata".