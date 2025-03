(Pineto-Silvi, 14 Mar 25) L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano partecipa alla fiera del turismo sostenibile Fa' la cosa giusta, ospite presso lo stand della Regione Abruzzo insieme agli altri parchi abruzzesi, per raccontare il suo impegno nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo responsabile. L'evento - in programma da oggi (14 marzo) al 17 marzo 2025 presso la Fiera di Rho Milano - rappresenta un'importante occasione per far conoscere le bellezze naturali e culturali del territorio e sensibilizzare il pubblico sulle buone pratiche di viaggio consapevole. In questa edizione, la manifestazione è incentrata sul tema "Il gusto della fiducia" e vede la partecipazione di oltre 400 espositori. L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è presente nell'area tematica dedicata ai Grandi Cammini e al Turismo Responsabile, un settore che valorizza le destinazioni meno battute dal turismo di massa e incentiva la scoperta di territori attraverso modalità di viaggio lente e sostenibili.

Durante la fiera, l'AMP Torre del Cerrano racconta al pubblico tre importanti progetti: Life Delfi, anche al fine di promuovere le uscite in barca per Dolphin watching e foto-identificazione; SEED, legato anche alla realizzazione del Giardino Mediterraneo che promuove la conservazione della biodiversità costiera; e la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), strumento fondamentale per lo sviluppo di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. Oltre alla salvaguardia dell'ambiente marino, la partecipazione alla fiera rappresenta un'opportunità per promuovere il territorio e le esperienze turistiche offerte dai comuni di Pineto e Silvi, due perle dell'Abruzzo che coniugano bellezza naturale e cultura.

"La presenza della nostra Area Marina Protetta alla fiera 'Fa' la cosa giusta', come accaduto con la nostra partecipazione alla BIT, - dichiara il Presidente dell'AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi - è importante per far conoscere a quanti cercano proposte di viaggio ispirate alla sostenibilità, all'innovazione e alla crescita culturale la nostra realtà e le azioni che stiamo mettendo in campo per la tutela ambientale con i nostri progetti. Ringrazio la Regione Abruzzo, la referente dell'Ufficio IAT del Comune di Pineto, Carla Di Tommaso, per il suo lavoro e quanti hanno reso possibile la nostra partecipazione".