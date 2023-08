Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

dal 12 al 30 settembre 2023

(Ventimiglia, 31 Ago 23) I Giardini Botanici Hanbury ospitano, dal 12 al 30 settembre 2023, la coppia artistica bucciarelli&miglio nelle sale espositive del piano terra di Palazzo Hanbury, per un'esposizione singolare che abbina opere pittoriche a gilets artistici, ideati e realizzati dai due autori, pezzi unici con particolari pittorici dipinti a mano, damaschi e dettagli preziosi. Un connubio tra arte e moda, un omaggio alla potenza espressiva della figura femminile nei secoli. Riguardo le opere pittoriche si propone la collezione di dipinti intitolati DOMINAE.



Opere di varia dimensione realizzate con tecnica mista, tela, stucco, legno, damaschi, passamanerie, metalli. Omaggio a misteriose nobildonne di un leggendario passato, ritratti muliebri senza un vero volto, incorniciate da trine, gioielli, damaschi, broccati. Ogni ritratto sembra uscire dalla polvere del tempo rivelando la propria storia e il suo piccolo segreto.



"Armonie in Fiore" Concerto e letture di poesie - domenica 17 settembre 2023

Nel pomeriggio della domenica 17 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, nella Sala dei Camini al secondo piano di Palazzo Hanbury, si propone lo spettacolo "Armonie in Fiore" .

Si tratta di una performance in cui musiche del repertorio classico e romantico per violoncello e piano si alternano a letture di poesie e prose sul tema dei fiori e delle stagioni.

