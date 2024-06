Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

29 giugno - 14 luglio 2024

(Ventimiglia, 28 Giu 24) Palazzo Hanbury - sale espositive del piano terra

Orari apertura: 11:00 - 13:00 e 14:30 - 17:30 - Nei giorni 1 - 2 - 3 luglio dalle 15:00 alle 23:00



I Giardini Botanici Hanbury sono lieti di ospitare, nelle sale del piano terra di Palazzo Hanbury, l'esposizione di Hella Kalkus "Botanica" alla quale potranno accedere tutti i visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini.



Hella Kalkus ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Brema e poi ha lavorato per vent'anni come giornalista di moda a Milano. Dipingendo ad olio su tele di medie e grandi dimensioni, le opere di Kalkus sono influenzate dalle sue emozioni e opinioni su un mondo in rapido cambiamento ed esprimono i suoi sentimenti più intimi riguardo alla vita. Recentemente si è trasferita a Mentone, nel sud della Francia, dove ha scoperto il suo amore per i suoi meravigliosi giardini botanici, iniziando ad esplorarli con pennello e cavalletto.

Dopo essersi concentrata per molti anni sulla percezione della bellezza nelle riviste di moda e patinate e allo stesso tempo aspirando aun'estetica più senza tempo e silenziosa, continua il suo viaggio nel Mediterraneo, senza perdere profondità nella leggerezza del tocco. "Per me dipingere non è un modo per trovare risposte, ma un modo per continuare a porsi domande".



