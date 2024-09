Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

Palazzo Hanbury - sabato 21 settembre 2024 ore 15.30

(Ventimiglia, 12 Set 24) Musiche dal repertorio classico e romantico per clarinetto e piano



Cheryl Growden Piana e Fiorenza Bucciarelli si incontrano nel 2004 in un piccolo borgo dell'Alto Monferrato, dove ha inizio il loro sodalizio artistico. Da allora si esibiscono regolarmente in duo e in altre formazioni da camera, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti (Iowa, New York City) e in Russia (Mosca, San Pietroburgo), prendendo parte a concerti e performance in cui sovente alla musica si uniscono la danza e la pittura.



Quale ideale finissage della mostra Trame preziose di bucciarelli&miglio ancora una volta Cheryl e Fiorenza vogliono sposare la musica all'arte figurativa, in una ideale festosa danza.



Il concerto è offerto a tutti i visitatori muniti di biglietto di ingresso ai Giardini

