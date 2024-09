Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

PALAZZO HANBURY - dal 2 al 15 ottobre 2024 - orario: 9:30 - 17:00

(Ventimiglia, 12 Set 24)

La mostra è aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini



The Umbrella Project (T.U.P)

T.U.P è un gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime con il desiderio di creare eventi artistici collettivamente.

L'idea è nata quando l'artista francese Sylvia Rhud e l'artista svedese Joakim Allgulander si sono incontrati ai Giardini Hanbury qualche anno fa, quando Sylvia Rhud ha fatto una mostra a Villa Hanbury.

Il gruppo è ora composto da 4 artisti: Sylvia Rhud (FR), Helene Picardi (FR), Papillon (FR) e Joakim Allgulander (SE).

La ​​mostra IMMERSIONAMENTO a Palazzo Hanbury è il primo progetto del gruppo, ed è una mostra pensata per esplorare come i quattro diversi temperamenti artistici lavoreranno insieme, tutti in connessione e in dialogo con il luogo e i suoi dintorni.



