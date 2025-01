Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

14 - 15 16 Febbraio

(Ventimiglia, 21 Gen 25) Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio avrà luogo una visita guidata del parco diversa dal solito, dedicata agli inebrianti profumi e ai caratteristici colori delle piante esotiche che prosperano in un ambiente naturale unico e romantico.



Solo per questa occasione sarà possibile accedere al Palazzo Hanbury e alle scenografiche terrazze che sono state protagoniste di alcune scene durante le riprese del film "Grace di Monaco" con Nicole Kidman.



Avrete l'occasione per scattare un selfie romantico!



Al termine della visita un aperitivo a tema attenderà i partecipanti presso il punto di ristoro, a livello del mare.

Maggiori informazioni