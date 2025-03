Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury

Conferenza - 6 marzo 2025 - ore 14:00

(Ventimiglia, 04 Mar 25) Conferenza

Piante e frutti dell'Amazzonia Equadoriana

di Lorenzo Camerini



La Conferenza è aperta al pubblico, presentandosi dopo le 13:30 in biglietteria



Le piante della provincia amazzonica del Napo, alla frontiera tra Ande e pianura amazzonica, incontrate nell'arco di un anno di Servizio Civile Universale nella regione, sono viste con l'occhio del botanico appassionato e dalla prospettiva che ne danno le popolazioni indigene del Napo, i Kichwa.



Lorenzo Camerini è un biologo vegetale che ha partecipato come Volontario del Servizio Civile Universale al Progetto "Caschi Bianchi per lo sviluppo dell'Amazzonia a Tena", in Ecuador della ONG ENGIM .



Nel progetto in particolare si è occupato dell'attività di riforestazione che comprende: individuazione di specie piano forestale (piante da legno e piante da frutto); raccolta di semi da Arboles semilleros – semina in vivo in vivaio; consegna ai beneficiari delle piante; geolocalizzazione di piante messe a dimora dai beneficiari. Attualmente si cimenta nell' acclimatazione di specie esotiche con interesse alimentare.



