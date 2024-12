Da tutto lo staff

Il Presidente Agostino Maggiali, il Direttore Marcella Ghiretti e tutto il personale dei Parchi del Ducato augura a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo.

Gli uffici saranno chiusi venerdì 27 dicembre e rimangono aperti gli altri giorni con personale ridotto, ma sempre a disposizione per ogni informazione o richiesta.

I parchi sono sempre accessibili, ma vanno visitati considerando poche semplici regole: avere un abbigliamento adatto, non uscire dai sentieri, rispettare la flora e la fauna, non lasciare rifiuti, non fare rumori inutili e godere della pace e dei paesaggi naturali.

"Lascia questo mondo un po' migliore di quanto non l'hai trovato" -Baden-Powell-