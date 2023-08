Domenica 6 agosto al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in arrivo un gioco-laboratorio che coinvolgerà i bambini in una divertente competizione sul tritone crestato!



• Dove? All'ex Polveriera di Solaro



• A che ora? A partire dalle 16



• Attivitá organizzate all'Info Point del Centro Parco da Four Seasons Natura e Cultura & Mowgli Education sono GRATUITE! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: entro le 18 di venerdì 4 agosto alla seguente mail: segreteria.milano@fsnc.it o chiamare il numero: 02.706.348.00



*Con questa attivitá del tritone crestato, si chiudono le attività gratuite per le famiglie mese di agosto! I prossimi appuntamenti saranno a settembre 2023.

