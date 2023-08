Dal prossimo 1 settembre cambiano le procedure della Valutazione di incidenza (VIncA), sia a livello di modulistica (format proponente e modulo istanza), sia a livello di trasparenza.

La Valutazione di incidenza (VIncA) è lo specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC o ZPS).

A tale procedimento vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Programmi (compresi regolamenti, calendari venatori e simili), i Progetti, gli Interventi e le Attività (P/P/P/I/A) i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su habitat e specie, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti.

La Regione svolge la funzione di autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (Autorità VIncA) di Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono incidere sui siti regionali interamente esterni alle Aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve statali e regionali, e Paesaggi naturali e seminaturali protetti).

La procedura di Valutazione di incidenza ambientale di un P/P/P/I/A, compresa la forma semplificata, detta Screening, è sempre effettuata dall'Autorità VIncA che dal 4 giugno 2021 (entrata in vigore delle Legge Regionale n. 4/2021) coincide con l'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato.

Ne consegue che le Valutazioni di incidenza ambientale, compresi gli Screening, da tale data non vengono più effettuate dai Comuni, dalle loro Unioni o dalle Province, ma solo dalla Regione o dagli Enti gestori delle Aree protette, per i territori di rispettiva competenza. Quindi, a far data dal 4 giugno 2021 tutte le procedure che necessitano di Valutazione di incidenza ambientale, compresi gli Screening, devono essere inoltrate alle Autorità VIncA di competenza.

Per i P/P/P/I/A assoggettati ad altra autorizzazione (VIA, VAS, PAUR, Val.S.A.T., AIA, AUA, ecc.) per i quali la Valutazione di incidenza ambientale costituisce un endoprocedimento, la domanda va presentata all'Autorità competente di adozione del provvedimento autorizzativo.

Per quanto concerne le VIncA relative ai siti Natura 2000 di competenza della Regione Emilia-Romagna, queste sono effettuate dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo delle zone montane, mentre per le VIncA relative ai siti Natura 2000 di competenza degli Enti gestori delle Aree protette, queste sono effettuate dai rispettivi Enti di gestione.

La NORMATIVA REGIONALE di riferimento: