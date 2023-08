Santini, garantire pieno regime operativo degli enti gestori delle aree protette

"Le aree naturali protette svolgono un ruolo fondamentale per la tutela della natura e del territorio. Gli enti parco, tuttavia, devono essere in condizioni di poter svolgere in pieno il loro lavoro. Troppo spesso si creano dei vuoti di governance (soprattutto presidenti e direttori) che limitano la loro capacità di azione - Lo afferma il presidente di Federparchi Luca Santini - Avevamo fatto presente questa situazione nel recente incontro del 27 giugno scorso con il sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro che aveva condiviso le nostre istanze e che, comunque, ci aveva rassicurato sul suo impegno, con i suoi collaboratori, affinché i parchi possano svolgere al meglio la loro funzione.

In questi giorni si sono concretizzate diverse nomine: il direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e i commissari per i Parchi Nazionali Gran Paradiso e Pantelleria. Si sta andando nella giusta direzione per consentire agli enti gestori delle aree protette di operare a pieno regime per la tutela della biodiversità e l'interesse dei cittadini."