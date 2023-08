Appuntamento principale il 4 agosto ore 19.30, "gli obiettivi per la biodiversità: il mare e le foreste per realizzare la transizione ecologica nei territori delle aree protette"

Anche quest'anno, come di consueto, Federparchi partecipa a "Festambiente" l'ecofestival estivo organizzato da Legambiente a Rispescia (Grosseto). Numerosa la presenza delle aree protette, negli stand sono presenti i parchi nazionali di Abruzzo, Lazio e Molise; Arcipelago Toscano; Colline metallifere; Foreste Casentinesi; Gran Paradiso; Maiella; Vesuvio e il parco regionale della Maremma. Diversi anche i premi e le attività, tra le quali la "Rassegna nazionale vini dei parchi".

Il dibattito principale con le aree protette si svolge il 4 agosto, ore 19.30, sul tema: Gli obiettivi per la biodiversità: il mare e le foreste per realizzare la transizione ecologica nei territori delle aree protette.

Coordina Filippo Solibello RaiRadio2. Intervengono Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Claudio Barbaro Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Chiara Braga Commissione ambiente della Camera, Erica Mazzetti Commissione ambiente della Camera, Monia Monni Assessore all'ambiente Regione Toscana, Alessandra Stefani Direzione generale dell'economia montana e delle foreste – MASAF, Alessandro Bratti Segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po-MiTE, Luca Santini Presidente nazionale Federparchi, Raffaele De Luca presidente Parco del Vesuvio, Simone Rusci presidente Parco regionale della Maremma, Lidia Bai presidente Parco delle Colline Metallifere – Tuscany Mining UNESCO Global Geopark.

A seguire consegna del Premio Parchi a Emissione zero 2023, riconoscimento per l'impegno in politiche e strategie per la riduzione delle emissioni di C02 nei territori delle aree protette.

Link al programma completo