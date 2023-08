L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna è lieto di annunciare il termine dei lavori di ripristino sulla strada che collega il parcheggio basso al parcheggio alto del Rifugio Carnè. La situazione è perciò tornata a com'era prima dell'alluvione di maggio e il Rifugio è raggiungibile a piedi dal parcheggio alto.

Si desidera ringraziare il Comune di Brisighella che si è adoperato per il ripristino della viabilità in sinergia con il lavoro dell'Ente Parco, per la ripresa, il più velocemente possibile, di tutte le attività.

Ricordiamo che il Rifugio Carnè è aperto tutti i giorni a pranzo, escluso il giovedì.

Per informazioni e prenotazioni:

Via Rontana, 42

48013 Brisighella (RA)

Tel. 0546/81468

www.rifugiocacarne.altervista.org/