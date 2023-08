L’art.19 bis stabilisce la possibilità di estensione per ulteriori sei mesi

Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Legge numero 75/2023, noto come decreto PA bis, per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni. Il decreto contiene un articolo (il num. 19bis) che dispone la proroga del contratto dei direttori degli enti parco nazionali.

Art. 19-bis.

(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al direttore si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.