Si è svolto anche il quinto appuntamento del "Circuito Trail dei Parchi dell'Emilia", il campionato promosso dall'Ente Parchi Emilia Centrale che riunisce le più spettacolari gare di "trail running" nei Parchi dell'Appennino. Si tratta dell'Alpicella Trail, gara disputata sui crinali di Piandelagotti a Frassinoro, nel Parco regionale del Frignano.

I partenti sui due percorsi di gara di 14 e 24 chilometri sono stati complessivamente 179: 82 nel percorso corto e 97 nel lungo.

Si sono aggiudicati la 14 km Roberto Boni (G.S. Atl. Montanari Gruzza) in 01:09:34 e Isabella Morlini (Atletica Reggio) in 01:28:16. La gara sui 24 km è stata invece vinta da Saimir Xhemalaj (Modena Runners Club) in 02:15:26 e Manuela Marcolini (Sportinsieme) in 02:50:04.

Le classifiche complete sono reperibili qui: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=41724 (14 km) e https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=41725 (24 km), mentre le foto dell'evento sono disponibili sul sito di ModenaCorre ReggioCorre: https://www.reggiocorre.it/foto_video.aspx?ida=5913&n=alpicella-trail-piandelagotti.

Il prossimo appuntamento con la sesta tappa del Circuito sarà domenica 3 settembre a Castelnovo ne' Monti, sull'Appennino Reggiano, con il Trail della Pietra, competizione con tre percorsi di 13, 23 e 37 chilometri.