Domenica 16 agosto con CamminaParchi

Partendo da Valditacca, percorreremo un facile sentiero nei boschi fino a Trefiumi per poi ritornare, passando da Pianadetto, un Anello delle Fontane che ci preparerà all'avventura finale di questa escursione. A Valditacca, riprenderemo le auto per spostarci di 2km in località Roncacci, dove entreremo nel torrente Cedra della Colla, risalendo l'alveo, quasi pianeggiante, dentro e fuori dalle sue acque, fino ad una grande e bellissima cascata col "botto"! Dopo aver pranzato ed esserci riposati, torneremo per la stessa via fino alle auto.

Grado di difficoltà: EE (Media-Difficile) - Dislivelli complessivi: 200m

Tempo di percorrenza: 5h

Ritrovo: Mercoledì 16 Agosto 2023 ore 10:00 in località Valditacca (Monchio delle Corti PR) c/o Albergo Ristorante Da Rita. Termine escursione: ore 15:00

Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, cappello, 1,5 litri d'acqua, pranzo al sacco, zaino, scarpe di ricambio, asciugamano.

Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi per il trekking, pantaloni corti per l'Acquatrekking, costume da bagno, vestirsi a strati, occhiali da sole, crema solare.

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costo di partecipazione: 15 € Adulti e minori a partire da 8 anni solo se accompagnati ed abituati a camminare in montagna

Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com - 329 0047306