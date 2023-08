Passeggiata e osservazione del cielo mercoledì 16 agosto

Il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità a Millepioppi, a Salsomaggiore Terme (PR) nel Parco dello Stirone e del Piacenziano, è il punto di ritrovo per poi andare in un punto buio del parco per osservare il cielo.

Una camminata sui sentieri del parco per raggiungere insieme il miglior punto di vista per osservare il cielo stellato a caccia di una stella cadente per un desiderio. In compagnia, su sentieri di semplice percorrenza, si potrà ammirare la bellezza del parco nella notte. Arrivati alla zona scelta per le osservazioni Daniele Ronconi, appassionato astrofilo, ci accompagnerà in un meraviglioso viaggio tra le stelle.

L'itinerario a piedi è pianeggiante e parte dalla sede del MuMAB, attraversa il podere e sul sentiero ci conduce alla località Laurano.

COSA PORTARE:

- torcia frontale

- repellente per insetti

La durata dell'iniziativa è di circa 1 ora e mezza ed è dedicata a tutti a partire dai 6 anni.

Costo: 8 € adulti, 6 € under 18. Pacchetti famiglie: 20 € 2 adulti + 1 bambino, 24 € 2 adulti + 2 bambini.

L'iniziativa si svolge mercoledì 16 agosto 2023 alle ore 21 presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it