Arie liriche nel pomeriggio sulle rive del lago Santo Modenese con il concerto in programma per venerdì 11 agosto alle ore 17, presentato dall'Associazione musicale "Il Serchio delle Muse", in collaborazione con il Comune di Pievepelago e l'Ente Parchi Emilia Centrale.

Uno spettacolo di grande suggestione, con Luca Scarlini nel ruolo di narratore e letture di Alessandro Bertolucci. Ad esibirsi il tenore Gianni Mongiardino ed il soprano Alida Berti con l'Ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini.

L'ingresso al concerto è libero. Per l'occasione, l'Ente Parchi mette a disposizione la possibilità di una corsa di ritorno supplementare alle ore 19.30 della navetta turistica Pievepelago-Lago Santo, per consentire il rientro di quanti vorranno salire in navetta per seguire il concerto al lago (conclusione prevista intorno alle 19) utilizzando una delle quattro corse disponibili nell'arco della giornata.

Per le corse ordinarie di andata non c'è necessità di prenotazione, mentre la corsa straordinaria di ritorno delle ore 19.30 deve essere prenotata al tel. 339 2519617 o 328 585929.