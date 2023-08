Anche quest'anno vengono organizzati i campi estivi per bambini e ragazzi, presso l'Ostello Parco Monte Barro!

Cinque appuntamenti di una settimana con giochi, laboratori ed escursioni all'interno del bellissimo Parco Regionale del Monte Barro.

Quando? A giugno , luglio e settembre

, e Dove? Al Parco Monte Barro e Prim'Alpe

Un'esperienza per mettersi in gioco tra natura ed ecologia, l'importanza del riciclo e attività in lingua inglese!

Per maggiori informazioni, cliccare qui#mce_temp_url#