Alla Corte di Giarola a Collecchio domenica 20 agosto

Concerto "I PIANETI"

ENSEMBLE ORCHESTRA INFONOTE

Primo Violino Concertatore Serafino Tedesi

Musiche di G. Holst, C. Debussy, J. Massenet

Domenica 20 Agosto - ore 21.00 - PARCO REGIONALE DEL TARO - COLLECCHIO (PR)

Località Corte di Giarola, - Portico del Teatro (anche in caso di pioggia)

Altro importante appuntamento con "𝐈 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐄𝐓𝐈" di G.Holts ma non solo!! Altri astri, stelle e satelliti e altri autori saranno eseguiti da ENSEMBLE ORCHESTRA INFONOTE 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐚𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐓𝐞𝐝𝐞𝐬𝐢. Un viaggio nello spazio e nel fascino che gli astri hanno sempre esercitato sui grandi compositori. Programma sognante e romantico in una sera di luna e di stelle. Ma anche il nostro pianeta e il nuovo mondo di 𝐃𝐯𝐨𝐫̌𝐚́𝐤.𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀𝐆. 𝐇𝐨𝐥𝐬𝐭 - selezione da I PIANETI: Jupiter, Venere, Saturno.

𝐀. 𝐃𝐯𝐨𝐫̌𝐚́𝐤 - Largo da Sinfonia

DAL NUOVO MONDO

Quartetto per Archi AMERICANO Secondo movimento

𝐂. 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐬𝐬𝐲 - Clair de lune

𝐉. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐞𝐭 - Méditation da THAÏS

𝐒. 𝐓𝐞𝐝𝐞𝐬𝐢 - Omaggio alla Terra𝐄𝐍𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄 𝐎𝐑𝐂𝐇𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐍𝐎𝐓𝐄

Primo Violino Concertatore

𝐒𝐞𝐫𝐚𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐓𝐞𝐝𝐞𝐬𝐢.INGESSO GRATUITO

iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica