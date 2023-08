Le biografie

Domenica 20 Agosto, alle 17,30, nuovo appuntamento con la "Merenda d'Artista" al CEAS Giardino "La Cócla" a Forlì, in Via Andrelini n. 59. Il Giardino dedicato alla divulgazione della biodiversità in ambito urbano è gestito dall'Ente Parchi Romagna e operativamente dalla Guardie Ecologiche di Forlì.

Questa è la quinta edizione della rassegna "Merenda d'artista"organizzata dal Centro Culturale L'Ortica, per dare spazio e voce alle realtà artistiche del nostro territorio: poeti, scrittori, pittori, fotografi. Quest'anno la rassegna è dedicata alle biografie scritte da vari autori per l'occasione.

Domenica verranno lette le biografie che hanno come tema gli scienziati: Giambattista Morgagni, medico, anatomista e "padre della patologia moderna", presentato da Laura Pezzi e la neurologa Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, presentata da Catia Briccolani; due autrici entrambe forlivesi.

L'ospite del pomeriggio è Nevio Agostini, direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, che parlerà del naturalista forlivese Pietro Zangheri, botanico, scrittore divulgatore che si prodigò per la difesa degli ambienti naturali romagnoli. Per volesse saperne di più vi invitiamo a visitare il portale creato dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dedicato al grande naturalista forlivese www.pietrozangheri.it

Alle 18,30 sarà offerta a tutti i presenti la merenda.