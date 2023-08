Appuntamento online il 7 settembre ore 10.30

Gli ostacoli giuridici e amministrativi possono avere un grande impatto sulla cooperazione transfrontaliera delle Aree naturali protette e delle comunità che ci vivono e lavorano a ridosso. In questo webinar, organizzato da EUROPARC in collaborazione con l'Associazione delle regioni frontaliere europee (AEBR), saranno presentate alcuni utili approcci europei – metodologici e normativi - per affrontare e superare tali barriere.

Appuntamento il 7 settembre ore 10.30

Link info e registrazione