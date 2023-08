Connessione con la natura domenica 27 agosto

Il Bagno di Foresta è una pratica di connessione con la natura che nasce in Giappone negli anni 80 con il nome SHINRIN-YOKU, letteralmente tradotto "immergere i sensi nell'atmosfera boschiva". È una completa e rigenerante immersione attraverso attività sensoriali di interazione con boschi e foreste ed efficace per promuovere il proprio benessere psicofisico. Con questa esperienza concediamo alla natura di ritrovare il suo posto dentro di noi recuperando quel legame ancestrale con essa che è così intimo in ognuno di noi.

Luogo di incontro è il grande organismo Bosco mentre ognuno di noi è lo spazio aperto al dialogo con esso. Non è una escursione, non è un allenamento, non copriremo grandi distanze, cammineremo in lentezza e consapevolezza nel bosco; vivremo insieme una esperienza di libertà e non giudizio ritrovando quel rapporto con il bosco che forse, da tempo, avevamo dimenticato.

Attività condotta all'aperto da Elena Dallatomasina (Esperta in Bagno di Foresta metodo CONI-CSEN Trentino Alto Adige).

Attività per soli adulti - abbigliamento comodo con pantaloni lunghi e scarponcini. Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

L'appuntamento è domenica 27 agosto 2023 dalle ore 9.45 alle ore 12.30.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente. Contributo per persona € 20