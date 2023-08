Prende avvio il progetto transfrontaliero SENS’ACTION - "Naturalmente, percorsi sensoriali e cooperazione" - la prima Rete di percorsi a piedi nudi nella natura

Il progetto transfrontaliero "SENS'ACTION - Naturalmente, percorsi sensoriali e cooperazione" finanziato nell'ambito del programma Europeo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, ha preso avvio in questi mesi con l'obiettivo di riavvicinare le persone al mondo naturale favorendo il turismo esperienziale, inclusivo, didattico e ludico.

SENS'ACTION è volto a capitalizzare i risultati raggiunti con il precedente progetto ALCOTRA "NAT.SENS - Naturalmente a spasso con i sensi", iniziato nel 2017 e grazie al quale sono stati realizzati 3 percorsi sensoriali e di barefooting (a piedi nudi) in Alta Savoia (Copponex) ed in Piemonte (Parco naturale regionale La Mandria e Parco fluviale Gesso e Stura). Capofila e coordinatore dell'iniziativa è l'Ente Parchi Reali, ente regionale che ha sede a Venaria, dove è stato recentemente realizzato il percorso sito presso Cascina Brero, in collaborazione con il Comune di Cuneo – ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura, l'Associazione francese AAPEI EPANOU che gestisce La Ferme de Chosal in Alta Savoia e la cooperativa Arnica.

Il budget complessivo del progetto, ripartito fra i partner citati, ammonta a € 542.140,00.

Fra gli obiettivi principali, oltre alla necessità di rafforzare i legami transfrontalieri, vi è quello di stimolare le persone ad immergersi nella natura, evidenziando i benefici apportati dalla frequentazione di luoghi naturali e in particolare dalla camminata a piedi nudi. A questo fine è stato avviato in collaborazione con ricercatori universitari uno studio transfrontaliero sui benefici a livello fisico, psicologico e relazionale derivanti dalla pratica dei diversi percorsi, i cui esiti verranno divulgati al pubblico.

Il finanziamento permetterà di migliorare gli allestimenti e le aree di accoglienza dei percorsi: fra gli interventi previsti a La Mandria vi è il posizionamento di panche, realizzate con legname locale, che guideranno il visitatore dagli ingressi al Parco fino alla Cascina Brero, sede del percorso attrezzato a piedi nudi. Saranno inoltre sperimentate nuove offerte eco-turistiche volte a raggiungere anche le fasce deboli della popolazione, coinvolgendo associazioni, volontari ed operatori professionali, a cui saranno dedicati specifici incontri di formazione ed aggiornamento.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla campagna di comunicazione e promozione che lancerà il nuovo logo-marchio per la Rete dei percorsi, un apposito sito web e connessi social media, chiamando a sperimentare l'iniziativa tour operator, giornalisti e blogger. Non mancheranno eventi e iniziative di richiamo per il grande pubblico, fra cui il "Festival a piedi nudi con pic-nic zero rifiuti", in programma il prossimo 7 aprile in occasione della riapertura stagionale dei percorsi.

Intanto la Rete dei percorsi (che i partner hanno concordato di chiamare SENSIMMERSION- PERCORSI A PIEDI NUDI NELLA NATURA), è già fruibile nell'ambito di attività guidate e non:

Nel Parco naturale regionale La Mandria, presso Cascina Brero (ingresso di Via Scodeggio 197- Venaria

Reale - TO), è stato creato il percorso sensoriale "La foresta in punta di piedi". È adatto a tutte le età ed è percorribile in autonomia oppure su prenotazione, accompagnati da una guida naturalistica del Parco. Il sentiero si sviluppa in una zona boschiva attrezzata al termine della quale si trovano delle comode doccette per i piedi.

È accessibile in settimana: giovedì e venerdì 13.00-18.30 (ultimo ingresso ore 17.00) oppure nel week-end:

sabato 14.00-20.00 e domenica 10.00-20.00 con ultimo ingresso alle 18.30.

Nel solo mese di agosto, il percorso non sarà accessibile al sabato.

Il costo dell'ingresso in settimana è ridotto a € 5 mentre nei weekend è di €7 per gli adulti e €5 per i bambini; il biglietto dà accesso anche a tutti gli altri allestimenti del Centro Visite. La prenotazione è consigliata in caso di gruppi numerosi.

Un secondo percorso sensoriale attrezzato, collega Cascina Brero a Cascina Rampa e si sviluppa nel bosco

per circa 800 metri. È fruibile gratuitamente e liberamente negli orari di apertura del Parco (ore 8 – 20 stagione estiva).

Per maggiori informazioni: info@parcomandria.it ; tel: 011 4993381

A Cuneo, il Parco Fluviale Gesso Stura ha realizzato f'Orma, un percorso sensoriale a piedi nudi con focus sull'ambiente fluviale. Si tratta di un'esperienza con attività pensate per coinvolgere adulti e bambini in cui il visitatore potrà sviluppare un contatto emozionale con la natura. I sentieri per il barefooting e le stazioni basate sulla stimolazione multisensoriale permetteranno al visitatore di lavorare su propriocezione ed equilibrio, con specifici accorgimenti per garantire la massima accessibilità.

Ma non solo, ad accompagnare i più piccoli ci sarà il percorso tematico alla ricerca di Gorg, il gigante d'acqua simbolo del fiume che scorre modellando il paesaggio e lasciando traccia del suo passaggio.

Il percorso, situato in piazzale Walther Cavallera n.13, di fronte alla Casa del Fiume ed adiacente all'Infopoint, è accessibile in autonomia ogni venerdì, sabato e domenica dalle 14,30 alle 18.

Il costo dell'ingresso è € 2, gratuito bambini ˂2 anni. Attività guidate per famiglie e adulti sono in programma ogni domenica mattina

Per informazioni e prenotazioni: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it ; Tel: 0171444501.

In Francia, all'interno della Farm de Chosal, nella città di Copponex, in Alta Savoia è stato realizzato un sentiero di circa 90 m, all'interno della Farm de Chosal, luogo di accoglienza per lavoratori in situazione di handicap, con una fattoria, un orto, campi ed in cui si svolgono numerose attività didattiche. Il percorso attraversa prati, panorami aperti ed una zona boschiva ed ha durata di circa 2h .

E' aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.30 al costo di € 9,80 per gli adulti e € 7,00 per i bambini.

Nel biglietto è compresa anche la visita agli animali della fattoria.

Tutti i percorsi proposti sono pensati per promuovere un turismo di scoperta, inclusivo, che aiuti a superare

le difficoltà del contatto con la natura, creando nuove forme di eco-turismo alla portata di tutti.

Comunicato a cura dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali