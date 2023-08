tre concerti al Rifugio Ca’ Carnè di Brisighella

Si terrà dall'8 al 10 settembre l'undicesima edizione di "Recondita Armonia", la rassegna musicale faentina immersa nella natura. Tre appuntamenti al Centro Visite Rifugio Ca' Carnè, via Rontana 42 Brisighella, nel Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

I concerti si svolgeranno tutti alle 19, secondo il seguente calendario: venerdì 8 settembre, Inseguendo quel sogno – Una storia di Ennio Morricone; si esibiranno Alessandro De Rosa, voce narrante, Fausto Beccalossi, fisarmonica, Claudio Farinone, chitarra. Musiche di Morricone. Sabato 9 settembre, Sur – Il Sud non esiste, con il Duo Striago: Mario Strinati, chitarra e violoncello e Pietro Agosti, chitarra e contrabbasso. Domenica 10 settembre La Lezione di Burt – The Book of Love, con La Toscanini Next Quartet: Rosita Piritore al pianoforte, Andrea Coruzzi alla fisarmonica, Alessandro Schiavetta al clarinetto, Martino Mora alla batteria.

L'ingresso agli eventi è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto alle attività della scuola di Musica Sarti.

Per assistere ai concerti è consigliata la prenotazione, scrivendo a info@scuolasarti.it. Per informazioni visitare il sito www.scuolasarti.it. Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato e di portare con sé cuscini e teli per sedersi. In caso di maltempo, i concerti si svolgeranno in un altro luogo, da definire.

"Recondita Armonia" è una rassegna musicale organizzata dalla Scuola di musica Giuseppe Sarti di Faenza, direzione artistica di Donato d'Antonio, con il Patrocinio del Comune e in collaborazione con l'Unione della Romagna faentina, il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, l'Ente parchi e Biodiversità della Romagna e la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri. A causa dell'alluvione la manifestazione che tradizionalmente ha luogo in giugno da undici anni, quest'anno si svolge in settembre.

Visite guidate

Nelle giornate dell'8, 9 e 10 settembre, prima dei concerti sarà possibile partecipare anche a visite guidate del Parco della Vena del Gesso, con punto di ritrovo al Rifugio alle 17.45, con il seguente calendario. Venerdì 8 settembre: "Il paesaggio del Parco della Vena del Gesso Romagnola, un valore ambientale di caratura mondiale". Sabato 9 settembre: "Il sentiero Natura del progetto LIFE 40ak Forests". Domenica 10 settembre: "Sul sentiero fino a Rontana, tra natura e archeologia".

È richiesta la prenotazione.

Telefono: 0546-81468

E-mail: isaporidifontecchio@outlook.com