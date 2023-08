Questo Autunno le Torbiere del Sebino vi propongono 11 visite guidate incentrate su vari percorsi tematici nella Riserva. Durante queste escursioni potrete avere una visione dettagliata dell'ambiente circostante, della geologia, della fauna e della flora di questa particolare area protetta: luogo ideale per comprendere i processi naturali e la biodiversità.

Tra i diversi eventi verranno proposti:

Una giornata a tema fotografico

Una caccia al tesoro per i più piccoli

Una giornata di teatro

Ingresso con un ticket a pagamento pari a 2 euro. Gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

Per maggiori info, iscrizioni e per visionare la locandina completa degli eventi in programma cliccate qui.